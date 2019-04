Notre Dame, la catedral de París, se consume bajo el fuego de un devastador incendio. El siniestro generó repercusiones en todos los medios franceses y del mundo.

Aunque seguramente habrá que esperar los peritajes, ya se habla de que el incendio estaría vinculado a los trabajos de renovación del edificio.

Le Figaró hace referencia al siniestro como "Le désastre" (El desastre) y habla de la desolación y la solidaridad de todo el mundo por el momento que le toca vivir a la ciudad con el incendio de Notre Dame.

La Une du @Le_Figaro pic.twitter.com/MwqzCxWzZN — Pierre Lepelletier (@PierreLepel) 15 de abril de 2019

Por su parte, Le Monde, explica que la posibilidad de apagar el incendio con agua desde el aire, por sobre la estructura, es imposible.

Incendie à Notre-Dame : larguer de l’eau par les airs est impossible https://t.co/7PPxZ1PZmk — Le Monde (@lemondefr) 15 de abril de 2019

El diario local Le Parisien reporta que el fuego se declaró un momento antes de las 7:00 p.m. y que ha afectado a uno de los monumentos más emblemáticos de París y de toda Francia.

Notre-Dame de Paris en feu : ce que l’on sait https://t.co/xRf2z6zot1 — Le Parisien (@le_Parisien) 15 de abril de 2019

El diario francés Libération habla en su portada de "Notre Drame" ("Nuestro Drama").

Notre drame - la une de Libération du mardi 16 avril 2019 pic.twitter.com/dRCIexgGZ4 — Libération (@libe) 15 de abril de 2019

El The New York Times también describe el siniestro. Y detalle la caída de la histórica aguja de la catedral. También dice que el fuego se extendió a lo largo del techo y lo hizo colapsar. Allí entrevistan al portavoz, André Finot, quien dijo que todavía no se conocen las causas del fuego.

Se registra un incendio en el chapitel de la Catedral de Notre Dame; se desconoce la causa del incendio; los bomberos ya trabajan en apagarlo. https://t.co/2qh6nX8bFp — NYTimes en Español (@nytimeses) 15 de abril de 2019

Por su parte, ABC news destaca la caída de la aguja histórica de Notre Dame.

"It was just up in flames."



Eyewitness describes catching sight of the Notre Dame's spire coming down while on a boat on the Seine. https://t.co/kiOQsrFHuI pic.twitter.com/MNy0wnOejO — ABC News (@ABC) 15 de abril de 2019

El diario italiano Corriere Della Sera cita a la alcaldesa local, Anne Hidalgo, que destaca que el incendio "es terrible". Y pidió a la gente no se acerque al lugar y que se vaya para evitar problemas.

Notre-Dame, incendio nella cattedrale di Parigi - https://t.co/yKOQMzOmXB https://t.co/fgGYxKjliy — Corriere della Sera (@Corriere) 15 de abril de 2019

El diario británico The Guardian asegura que la catedral "fue devastada" y también marca el derrumbe de un hito centenario: la aguja. También el medio especula que el origen del incendio tendría que ver con las obras de refacción del sitio.

The Guardian view on the Notre Dame fire: we share France’s terrible loss https://t.co/KZeUG8acnF — The Guardian (@guardian) 15 de abril de 2019

El diario español El País dice que la Catedral de Notre Dame de París, joya del gótico europeo, sufre un grave incendio. El monumento, obra cumbre del gótico construida entre los siglos XII y XIV, vivió una gran restauración en el S.XIX en el que erigió la aguja que se acaba de caer.