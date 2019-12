Juan Pablo Escobar Henao, el hijo de Pablo Emilio Escobar, recordó a su padre en una fecha por demás especial para él y toda su familia: el cumpleaños número 70 del capo colombiano.

El hijo del narcotraficante publicó en Facebook un texto dedicado a su progenitor junto a dos fotografías en la que se le puede ver junto a sus padres -Pablo y María Victoria- y su hermana Manuela. “Papá, ¡hoy estarías cumpliendo 70 años! Crecí en una cultura que reza: Honrarás a su Padre y a tu Madre. Me criaste con Amor y Valores. Me diste lo que creías era lo mejor para mí. Gracias por mostrarme el camino que NO debo recorrer".

Además afirmó que no vino al mundo a juzgarlo, ya que, a su juicio, solo Dios puede hacerlo. "Soy parte de tus afectos más importantes. Solo Dios puede juzgarte, pues muy pocos están libres de Pecados. Te debo respeto a ti al igual que a tus víctimas. ¡Un fuerte abrazo en este día! Con amor, tu hijo Juan Pablo", finalizó.

Varios medios se hicieron eco de los mensajes que de Juan Pablo - quien se encuentra en Dubai dando una serie de conferencias- dedicó a Escobar Gaviria, quien murió a los 44 años el 2 de diciembre de 1993 en Medellín luego de un operativo policial que puso fin a su vida en los tejados de la casa donde se refugiaba junto a uno de sus últimos sicarios que aún estaban a su lado.

Escobar fue el responsable de miles de muertes a lo largo de su vida al frente del Cartel de Medellín, una de las organizaciones narcoterroristas más grandes de la historia de Colombia y América Latina.

Tras la muerte del jefe del cartel de Medellín, sus hijos, Juan Pablo y Manuela, y su esposa, Victoria Henao, huyeron de Colombia por temor a represalias. Los tres miembros del clan Escobar se refugiaron en Argentina y cambiaron sus identidades para pasar desapercibidos.

Juan Pablo Escobar Henao. (EFE)