París - La catedral de Notre Dame estará cerrada al público hasta seis años, indicó el miércoles el rector de la iglesia, dos días después de que un incendio quemara el tejado y derribara la aguja del edificio.

Relacionados: Cronología del devastador incendio en Notre Dame Cómo ver la Catedral de Notre Dame en realidad virtual gracias a la tecnología

“Un segmento de la catedral ha quedado muy debilitado” por las llamas, dijo el obispo Patrick Chauvet en un encuentro con empresarios locales. No detalló a qué parte del templo se refería.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email A pesar de la destrucción, el altar y la cruz de la catedral permanecieron a salvo. (The Associated Press)

Dos grandes agujeros se pueden observar a simple vista en la cúpula de la Catedral de Notre Dame. (The Associated Press)

Las llamas y el humo afectaron la nave central de Notre Dame, aunque sus columnas no sufrieron daños estructurales. (The Associated Press)

Bomberos de París ingresan a la nave de la catedral de Notre Dame tras el incendio. (The Associated Press)

Los bancos de la catedral resistieron estoicamente al fuego y al humo. (Agencia EFE)

Las baldosas de Notre Dame resultaron casi intactas, a pesar del fuego y del material que cayó sobre ellas, producto de la destrucción del techo. (Agencia EFE)

Vista interior de los tres rosetones de la catedral, después del incendio. Estas piezas, de incalculable valor y belleza, se mantuvieron sin sufrir alteraciones. (Agencia EFE)

Vista del techo de la catedral de Notre Dame desde el interior después del incendio. (Agencia EFE)

Varios operarios evalúan los daños en el interior de la Catedral de Notre Dame después del incendio. (Agencia EFE)

Un bomberos trabajan en la extinción del incendio de la Catedral de Notre Dame. (Agencia EFE) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha fijado un plazo de cinco años para restaurar el monumento del siglo XII. Feligreses corrientes y magnates de altos vuelos procedentes de todo el mundo han prometido en total casi $1,000 millones para restaurarlo.

El enviado presidencial de herencia cultural, Stephane Bern, dijo el miércoles a la cadena France-Info que por ahora se habían reunido $995 millones. Entre los donantes están Apple y magnates propietarios de firmas como L’Oreal, Chanel y Dior, así como católicos y otras personas de Francia y otros países.

Dentro de los esfuerzos de reconstrucción, el primer ministro francés anunció una competición internacional de arquitectura para rehacer la aguja de la catedral.

Edouard Philippe anunció el certamen tras una reunión especial del gobierno centrada en el suceso. El objetivo es “dar a Notre Dame una aguja adaptada a las técnicas y desafíos de nuestros tiempos”, señaló.

Aún no hay una estimación de cuánto costará la renovación, señaló. “Este es obviamente un enorme desafío, una responsabilidad histórica”.

Los equipos de construcción llegaron el miércoles por la mañana al lugar con una enorme grúa y una primera remesa de tablones de madera. Sin embargo, los expertos que investigaban el origen del incendio no habían podido mirar dentro del templo porque aún no era seguro, según la fiscalía de París.

Los investigadores continuarán celebrando entrevistas el miércoles, en una pesquisa que continuará hasta descubrir “la verdad e identificar el origen” del fuego. Los expertos hablaron el martes con unos 30 testigos, incluidos empleados de empresas que trabajan en la restauración de la iglesia y personal de seguridad.