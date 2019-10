Los hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán -quien cumple una condena en Estados Unidos- se han convertido en un dolor de cabeza para el gobierno mexicano.

La detención (el pasado jueves) de Ovidio Guzmán López generó caos en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. A horas de ser detenido, las autoridades mexicanas optaron por liberarlo y así evitar represalias de narcotraficantes contra civiles.

Pero no todo acabó allí, porque el diario estadounidense The New York Times reveló que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el hijo mayor de “El Chapo”, también fue detenido y liberado por el Ejército Mexicano el mismo día que su hermano y en la misma ciudad.

El periodista y corresponsal Azam Ahmed informó a través de un reportaje que militares mexicanos detuvieron primero en Culiacán a Iván Archivaldo, quien es líder del cártel de Sinaloa desde que su padre está en en la cárcel; sin embargo, sicarios a su servicio lo rescataron.

El medio publicó, citando a un exfuncionario estadounidense y a otras dos personas que no están autorizadas para declarar públicamente, que “Iván fue inicialmente capturado por el Ejército, pero sus secuaces rápidamente superaron a las Fuerzas Armadas y aseguraron su liberación. Una vez libre, el hermano mayor orquestó una asombrosa demostración de fuerza para asegurar la libertad de su hermano Ovidio”.

Asimismo, The New York Times advirtió el mismo día de la detención de Ovidio Guzmán que el cártel de Sinaloa no solo secuestró a soldados como rehenes, sino que también "secuestró a varias familias" de estos.

Sin embargo, el secretario de Defensa Nacional, Luis Sandoval, admitió que solo habían sido uniformados los secuestrados por los narcotraficantes como método de presión para la liberación del menor de los hijos de "El Chapo" y uno de los líderes del grupo criminal.

“La familia está tranquila porque se comunicó con ellos para decirles que está bien y libre. La familia lo dio como perdido durante toda la tarde”. https://t.co/FJlIN7Jsjc — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 18, 2019

El presidente de México desconocía el operativo de captura

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este martes que desconocía que el Ejército iba a llevar a cabo un operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, antes de que se produjera.

"Yo no estaba informado. No me informan en estos casos porque hay una recomendación general de que tengo mucha confianza en el secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval)", expresó López Obrador en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

El mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que el Ejército tiene "un grupo de investigación que viene haciendo estos operativos desde tiempo atrás" al cual el presidente pidió "cuidar la vida de las personas".

López Obrador explicó que ante el caos generado, el gabinete de seguridad del gobierno federal le presentó la "propuesta" de liberar al narcotraficante, algo que el presidente mexicano avaló porque era "lo mejor".

"Me interesa mucho que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, no queremos derramamientos de sangre, no queremos eso de nadie", reivindicó.

El pasado jueves, soldados mexicanos retuvieron a Ovidio Guzmán en un domicilio de Culiacán, capital del noroccidental estado de Sinaloa, lo que desató una ola de violencia en toda la ciudad, donde grupos de sicarios provocaron tiroteos e incendios, y liberaron a una cincuentena de presos de un penal.

Los soldados se vieron superados por la situación, por lo que el gobierno de México tomó la decisión de soltar al hijo de"El Chapo" bajo el argumento de que así se podía proteger la vida de los ciudadanos de Culiacán.