Belén— Peregrinos de todo el mundo llegaban a Belén el lunes para las celebraciones de Navidad en la ciudad cisjordana.

Cientos de visitantes locales y extranjeros se reunieron en la Plaza del Pesebre mientras scouts palestinos desfilaban tocando gaitas frente a un enorme árbol de Navidad. Las multitudes llegaban a la Basílica de la Natividad, venerada como el lugar tradicional del nacimiento de Jesús, y esperaban para descender a la antigua gruta.

