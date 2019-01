El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, juró este miércoles ante miles de opositores como presidente interino de Venezuela en reemplazo de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los países que lo han reconocido y cuáles no?

Entre los mandatarios que salieron a manifestar su apoyo a Guaidó se encuentran el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de Colombia, Iván Duque, y el brasileño, Jair Bolsonaro.

También se sumaron a estos, los gobiernos de Chile, Paraguay, Perú, Argentina, Ecuador, Guatemala, Canadá, República Dominica, entre otros.

En la vereda de enfrente y brindando su total solidaridad al gobierno de Nicolás Maduro están los presidentes de China, Rusia, Cuba, México, Irán y Bolivia.

Otro grupo de países apuesta por la opción de que se celebren "elecciones libres, democráticas y con garantías", como es el caso del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.

Países que reconocen a Juan Guaidó

El gobierno de Donald Trump reclama al presidente venezolano Nicolás Maduro que renuncie después de reconocer como mandatario encargado al presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Trump, el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo emitieron comunicados en los que proclamaron el reconocimiento de Juan Guaidó por parte de Estados Unidos. Cada uno dijo que Estados Unidos tomará las medidas diplomáticas y económicas necesarias para apoyar la transición a un gobierno nuevo.

En su declaración, Pompeo dijo que Maduro “debe dar un paso al costado a favor de un líder legítimo que refleja la voluntad del pueblo venezolano”.

Guaidó se autoproclamó presidente encargado en medio de grandes manifestaciones contra Maduro.

En un acto en apoyo al gobierno de Maduro, el poderoso dirigente del partido socialista, Diosdado Cabello, dijo que las fuerzas de derecha no representan a la mayoría.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK