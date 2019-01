Ciudad del Vaticano - El portavoz del papa Francisco, el estadounidense Greg Burke, y la viceportavoz, la española Paloma García Ovejero, han presentado su renuncia al cargo, informó hoy la Santa Sede en un comunicado, el cual precisó que el pontífice ha aceptado la dimisión.

En su lugar la Santa Sede ha designado como director de la Sala de Prensa del Vaticano "ad interim", provisionalmente, a Alessandro Gisotti, hasta ahora coordinador de los medios sociales en el Dicasterio para la Comunicación.

En el breve texto difundido por la Santa Sede no se especifica la razón de esta renuncia.

El prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, Paolo Ruffini, nombrado el pasado julio, apreció en el comunicado la profesionalidad de los portavoces, y aseguró que su dimisión responde a "una autónoma y libre elección".

En este sentido subrayó que fueron los primeros portavoces tras el inicio de la reforma del sistema de la comunicación de la Santa Sede y agradeció su "significativo compromiso al camino de reforma", al tiempo que apostó por un "rápido cambio de testigo".

Ruffini apuntó que el 2019 será un año "denso" que requiere "un máximo esfuerzo de comunicación", dada la importancia de algunas de las citas y actos del pontífice.

En 2019, el papa, entre otros eventos, viajará a Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria, Macedonia y Marruecos; ha convocado un Sínodo sobre la Amazonía y en febrero mantendrá un encuentro con los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para hablar sobre prevención de abusos.

Paloma and I have resigned, effective Jan. 1. At this time of transition in Vatican communications, we think it’s best the Holy Father is completely free to assemble a new team.