Desde hace un tiempo, las constantes denuncias de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica han generado un clima tenso dentro del Vaticano.

El papa Francisco tomó la decisión de llevar acabo una cumbre para tratar a fondo un tema que no solo le quita el sueño a él, sino a los millones de fieles que congrega esta religión en todo el mundo.

La cumbre que se realizará desde el 21 al 24 de febrero promete dilucidar, con los presidentes de las conferencias episcopales, algunas soluciones al problema de los abusos sexuales a menores dentro de la institución.

Dentro de este complejo panorama, una investigación llevada a cabo por The New York Times reveló que el Vaticano tiene reglas secretas o códigos para aquellos sacerdotes que tienen hijos a pesar no estar permitido por la obligatoriedad del celibato.

El testimonio que inició con esta investigación perteneció a Vincent Doyle, hijo de un sacerdote católico, que aseguró al medio que en un viaje que hizo a Roma pudo ver el documento.

Desde el Vaticano, lejos de negar la existencia de estas reglamentaciones, admitieron al mismo medio que dicha normativa existe: “Puedo confirmar que estas directrices existen. Es un documento interno”, dijo el portavoz Alessandro Gisotti. El principio fundamental es la “protección de los menores”.

Según lo publicado en el diario estadounidense, Doyle descubrió cuando tenía 28 años que su padre natural era un sacerdote. Aquel sacerdote es al que su madre llamaba familiarmente como padrino. Se sentía solo y tenía razón: un arzobispo le mostró que el Vaticano tenía estrictas -y secretas- reglas para aplicar en los curas que se descarriaban y tenían hijos.

Hoy, Doyle sabe que es hijo natural del reverendo John J. Doyle, de Longford, Irlanda. Hay varias fotografías de Vicent con su padre natural cuando todavía ni siquiera sospechaba que era realmente su progenitor. Al estudiar el caso y conocer sobre la guía del Vaticano para los padres ocultos de la Iglesia, dice no estar de acuerdo con que deban renunciar a su trabajo.

Breaking News: The Vatican confirmed it has a secret set of rules for priests who break celibacy vows and father children.https://t.co/c2tWEF2MxZ — The New York Times (@nytimes) 18 de febrero de 2019

De acuerdo al sitio Coping International, que reúne los testimonios de hijos de curas y les da asistencia en ciertos casos, hay unos 50 mil hijos dando vueltas por 175 países.

Pero esta ola de denuncias sobre paternidades de curas nunca le fue ajena al propio Papa, recuerda el portal Infobae. El sumo pontífice dijo al respecto, en 2014, que "con respecto a los hijos de los sacerdotes, un padre debe cumplir con sus obligaciones […] y asumir las responsabilidades naturales que acompañan a los hijos paternos".

Sin embargo, esa no fue la primera vez que el Papa hizo referencia al tema. En 2010, en su libro Sobre el Cielo y la Tierra -escrito cuando aún cumplía funciones de arzobispo de Buenos Aires- Francisco señaló que un cura que tiene un romance podría continuar con su apostolado, en cambio, uno que tuviera un hijo, debía renunciar de inmediato. "La ley natural viene antes que su trabajo como cura", remarcó.

Según explica el informe de The New York Times en base a los testimonios recolectados, los hijos son a veces el resultado de aventuras que involucran a sacerdotes y mujeres devotas o monjas; otros son producto de abusos o violaciones. Hay algunos casos de alto perfil, muy poco comunes, pero la mayoría siguen estando fuera de la mirada pública.

Doyle dijo que conoció por primera vez las reglas del Vaticano con respecto a la paternidad de curas en octubre de 2017. En aquel entonces, el arzobispo Ivan Jurkovic, enviado del Vaticano ante las Naciones Unidas en Ginebra, le enseñó las reglas que debían cumplir los sacerdotes en estos casos especiales para la Iglesia católica.



Doyle recuerda que el arzobipo Jurkovic le dijo que se les llama “hijos de los ordenados”. “Me impactó que tuvieran un término para esa situación”, indicó Doyle.

The New York Times también expone el caso de una australiana de 56 años llamada Linda Lawless. Esta mujer siempre quiso conocer la verdad acerca de su padre y sus orígenes. Ella siempre sospechó sobre la verdad que le contaba su madre sobre la identidad de su progenitor, y notaba que su madre entraba en pánico cada vez que un sacerdote entraba en la casa.

Pero recién en 2018, Linda se animó a indagar con mayor profundidad sobre sus raices. Un día ingresó al sitio de internet sobre datos de lazos familiares ancestry.com. Una vez adentro, ingresó el resultado de su test de ADN y al cabo de un tiempo y de entrecruzamiento de información pudo comprobar que era la hija de su sacerdote.

Los expertos en derecho canónico dicen que la ley eclesiástica no prevé ninguna obligación para que los clérigos renuncien al sacerdocio después de haber tenido hijos. “Hay cero cero cero” al respecto, dijo Laura Sgro, abogada en Roma. “Puesto que no es un crimen canónico, no hay motivo para el cese”.