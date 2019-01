Los museos de todo el mundo son protagonistas este miércoles de la jornada #MuseoSelfie(#MuseumSelfieDay), una iniciativa internacional que se está replicando simultáneamente en diferentes países, con el objetivo de acercar a las instituciones culturales con su público y mostrarlas desde las diferentes redes sociales, registradas por los propios visitantes.

Se trata de la sexta edición de “Día de la selfie en los museos del mundo”, conocida con el hashtag #MuseumSelfieDay, una campaña global impulsada por Culture Themes (UNESCO).

La campaña nació en enero de 2014 en Twitter por iniciativa de la londinense Mar Dixon, administradora de un portal digital de arte y cultura, con el objetivo de generar y dinamizar el diálogo entre los museos y los asistentes.

La propuesta consiste en difundir a nivel mundial los museos, galerías y espacios culturales, generando un intercambio entre usuarios que se encuentran en diferentes países.

Para participar hay que tomarse una fotografía en un museo, con su fachada, o inclusive con un folleto para luego subirlo a las redes con los hashthag #MuseumSelfieDay y #MuseoSelfie.

El año pasado, la campaña fue trend topic en países como Holanda y Rusia. En 2018, la obra de Frida Kahlo, Fulang Chang and I, perteneciente al MoMA de Nueva York, que se exhibió en el marco de la muestra "México moderno. Vanguardia y revolución", fue la más elegida por el público para los selfies. En el Louvre (París), más de 10,000 personas se tomaron selfies con La Gioconda de Da Vinci.

We can't wait to see your Museum selfies in our galleries today! Here's Adam @LapworthMuseum taking his best selfie! #MuseumSelfieDay pic.twitter.com/QDRDoLu4Le

Este año los organizadores esperan que no solo los selfies se multipliquen, sino que la acción ayude a generar un incremento en las visitas a los museos de todo el mundo.

Possibly my favorite #MuseumSelfie ever as there are about 16 photos before this one where we all did something weird! #MuseumSelfieDay @LSpurdle @markmacleo @silviaff20 @BM_AG pic.twitter.com/LJpeGqDGFl