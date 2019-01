Una bebé de 20 días de nacida fue rescatada por un hombre, que oyó su llanto, tras ser enterrada por sus padres porque creían que la menor poseía espíritus malignos, según informó el portal Mirror. El sorprende hecho ocurrió en la India.

El diario The Times of India informó que Dharmendra Kumar escuchó el débil llanto de la pequeña que esta enterrada cerca de un estanque en la localidad de Jalalabad (norte). Al oír el característico sonido, el hombre no dudó un instante en seguirlo. Tras unos minutos de caminata, Kumar se dio cuenta que el sonido provenía de abajo de la tierra y tras escarbar durante unos minutos se encontró con la bebé, aún con vida. Inmediatamente la llevó a un hospital.

Las personas que ayudaron a Kumar a rescatar a la bebé aseguran que la menor estuvo aproximadamente tres horas bajo tierra. "Estaba pasando por el área, cuando escuché a un bebé llorar", dijo el salvador de la pequeña.



Tras ser retirada de la tierra, la bebé fue llevada de inmediato a un centro médico ubicado en la localidad de Shahjahapur, al norte de la India.

El médico que recibió a la niña dijo que seguirá en observación durante unos días para detectar si tiene alguna enfermedad, producto de la situación que le tocó atravesar. Según se informa, hubo algunos testigos que afirmaron que una mujer que llevaba su rostro cubierto había pasado por al lugar donde encontraron enterrada a la bebé.

Al ser consultado por los medios locales, Kumar dijo: "Es un acto tan cruel. No puedo creer cómo una persona puede abandonar a un bebé en este clima frío".

Según el diario Daily Mail, una investigación policial descubrió que los padres del bebé, un hombre de 30 años y una mujer de 28 años, habían enterrado a su tercer hijo junto con dos familiares siguiendo las instrucciones de un brujo que les sugirió que la niña estaba poseída por espíritus malignos y que podría arruinar su hogar.

El padre de la bebé, los dos familiares y el espiritista fueron capturados, sin embargo, la madre huyó y su ubicación es desconocida.

Pero este caso no es el único de este tipo del que se tenga noticia. Hace algunos días la Policía sacó a una mujer de 50 años de una pira (hoguera) funeraria en una aldea en Muzaffarnagar (norte) y detuvo a su esposo y a sus cuatro hijos por haber intentado quemarla viva.

Las historias de maltrato o abandono de niñas recién nacidas son bastante frecuentes en la India. Es ese país hay preferencia por el nacimiento de los hijos varones y esto se debe a que el hijo perpetúa el linaje, hereda la propiedad y cuida de sus padres en la vejez, mientras que, en el caso de las niñas, los progenitores deben pagar una cuantiosa dote a la familia del marido.

Pese a los esfuerzos del gobierno de la India por perseguir y penalizar el aborto selectivo, "50,000 fetos femeninos son abortados cada mes", según un informe de la organización Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF) presentado este jueves a propósito del Día Nacional de la Niña.