Una adolescente de 14 años quedó atrapada en un tendedero de ropa cuando intentaba huir y evitar ser agredida sexualmente por su propio padre, de 38 años.



La joven, de quien no se reveló su identidad, saltó por la ventana de un departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio la ciudad de Valencia (España). Sin embargo, quedó colgada y tras pedir ayuda, algunos vecinos acudieron a su rescate.

Los vecinos, que dieron el aviso a la Policía, trataron de romper la puerta del domicilio para ayudar a la pequeña. Cuando llegaron los agentes, accedieron a la vivienda y rescataron a la menor y a sus dos hermanos pequeños, informó la cadena local La Sexta.

Según el relato de los hechos publicados por el diario El País, el padre intentó abusar sexualmente de la menor en una habitación y esta, aprovechando que entró en la habitación su hermana pequeña, escapó a la ventana para pedir auxilio, subiéndose al tendedero.

Una vecina del inmueble anexo dijo a los medios que "había mucha policía y mucha gente. Los vecinos golpearon la puerta para entrar, porque el padre no abría. Me contaron, porque yo desde aquí no lo oí, que le gritaban a la niña desde la calle que no se tirara, que aguantara", explicaba desde la ventana de su vivienda.

Cuando llegó la Policía, detuvo al sospechoso y evitó que sea agredido por los indignados vecinos, que intentaron forzar la puerta para rescatar a la menor.

El hombre fue detenido por un presunto delito de abuso sexual a su hija de 14 años, a quien supuestamente intentó violar, según fuentes policiales. De inmediato, el presunto agresor fue trasladado a la Inspección Central de Guardia del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia.

También se conoció que la madre de la joven se encontraba en la localidad de Altea, cercana a la ciudad de Alicante (este).