En la localidad de Shakarpur, Nueva Delhi (India), una novia que estaba a punto de comenzar uno de los rituales de su boda recibió un disparo en la pierna, informó el sábado la cadena de noticias india NDTV.

Luego de haber recibido el impacto, la joven de 19 años, identificada como Pooja, fue trasladada a un hospital de la ciudad para ver la gravedad de las lesiones.

Al notar los médicos que estas eran mínimas y que su recuperación podría ser inmediata, la novia no dudó en regresar hasta el lugar en donde se realizaba la fiesta y seguir con el ritual.

"Una bala le atravesó la pierna, así que la llevamos al hospital y luego llamamos a la Policía. No sé por qué le disparó a mi esposa", contó el novio, identificado como Bharat, en declaraciones al diario ANI News.

La Policía identificó al tirador como Rinku, un invitado a la boda. El agresor fue acusado de delitos en contra de la Ley de Armas, sin embargo las autoridades informaron que el autor del disparo se encuentra prófugo.

