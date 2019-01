Un barco de carga que lleva 3,500 automóviles Nissan nuevos aún está a la deriva en el océano Pacífico después de un incendio a bordo el día de Año nuevo.

Cinco miembros de la tripulación están presuntamente muertos, los otros 16 se vieron obligados a evacuar, dejando a The Sincerity Ace, una nave de casi 200 metros (656 pies) de largo, a la deriva 3,200 kilómetros (1,988 millas) al noroeste de Hawaii.

El barco, que había estado transportando los automóviles desde Japón hasta Honolulu, ahora está en peligro de hundirse. Actualmente está fuera del alcance de los helicópteros, y los barcos de rescate más cercanos se encuentran a pocos días de llegar al sitio.

Cuando comenzó el incendio, la Guardia Costera de los Estados Unidos activó el sistema de alerta AMVER (Rescate de Embarcaciones Automatizadas de Asistencia Mutua) para pedir ayuda y evacuar a la tripulación de embarcaciones privadas en el área.

A pesar de que ya se había alejado de su ruta de navegación, cinco buques de carga acudieron al rescate y lograron salvar a 16 de los 21 tripulantes.

Según el medio The Drive, al parecer las cinco víctimas terminaron en el agua cuando el lanzamiento de un bote salvavidas salió mal. Tres de los cinco marineros desaparecidos estaban ubicados pero permanecen flotando en el mar porque no responden y no pueden agarrarse a equipos que salvan vidas para llevarlos a bordo.

Los esfuerzos de búsqueda se centran en los dos sobrevivientes potenciales restantes en un área de búsqueda de 10,800 kilómetros cuadrados (6,710 millas cuadradas).

"Estamos agradecidos por la asistencia que nos han brindado las tripulaciones de estos buques mercantes durante este evento, reduciendo significativamente el posible tiempo de respuesta", dijo el teniente Duane Zitta en el Centro de Coordinación de Rescate Conjunto de la Guardia Costera. "Sus acciones rápidas fueron proporcionadas para el rescate de 16 miembros de la tripulación que de otro modo estarían aún en el agua y continúan ayudándonos".

El Sincerity Ace, construido en 2009, está equipado para transportar 6,400 autos. Es propiedad de una compañía japonesa llamada Shoei Kisen Kaisha, que ya envió remolcadores de salvamento a la escena. No está claro si llegarán a la nave afectada antes de que se hunda. La compañía también está trabajando para organizar el transporte para que los sobrevivientes dispersos regresen a sus hogares.

Nissan confirmó que el barco transportaba alrededor de 3,500 de sus vehículos, y agregó que sus pensamientos "están con los miembros de la tripulación, así como con la seguridad de los equipos de rescate".