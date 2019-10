París - Al menos cuatro personas han muerto en el ataque perpetrado con cuchillo por un funcionario de las fuerzas de seguridad francesas contra otros agentes en la Prefectura de Policía en París, informó este jueves un representante sindical. Además hirió a una quinta persona, que ha sido operada con buen pronóstico.

El secretario regional del sindicato Alliance Police Nationale, Loïc Travers, explicó a la prensa que el autor del ataque, un trabajador del personal administrativo con más de 20 años de experiencia, fue abatido por otro policía con un arma automática.

Según Travers, el agresor comenzó el ataque en su propia oficina, tras lo cual salió y continuó la agresión en las dependencias de la Prefectura, ubicada junto a la catedral Notre Dame de París.



Las víctimas mortales son tres hombres y una mujer. Tres de esas personas eran agentes de policía y la cuarta una administrativa, detalló la Fiscalía.

En el momento del ataque, que tuvo lugar a la 1.00 p.m. hora local, las dependencias policiales se encontraban en plena actividad, apuntó el representante policial.



Se desconocen por el momento las motivaciones del atacante, pero los primeros elementos facilitados por los medios apuntan que se trata de un asunto interno que afectaba al agresor, que utilizó un cuchillo cerámico y actuó solo.

Las fuerzas de seguridad de Francia registron la casa del funcionario en el marco de la investigación abierta para esclarecer lo sucedido, anunció el fiscal de la capital, Rémy Heitz.

Según reporta el diario El País, un testigo del ataque, Emery Siamandi, empleado de la prefectura, confirmó haber visto al agresor abatido a tiros en el patio de la sede policial, situada en la isla de la Cité, muy cerca de la catedral de Notre Dame.

“Escuché unos tiros y vi a tres policías que estaban llorando, ahí me dije que debía ser grave”, relató a la prensa. “Primero pensé que un policía se había suicidado. Pero no, era el policía con el agresor abatido, el policía estaba llorando. Ahí me dije que algo grave había pasado. Unos minutos después, vi entrar al ministro de Interior y su cara era de pánico”.

Una persona fue ultimada luego de efectuar un ataque en la Prefectura de Policía en Parí. (AP)

El autor del ataque es un trabajador del personal administrativo con más de 20 años de experiencia. (AP)

El agresor comenzó el ataque en su propia oficina, tras lo cual salió y continuó la agresión en las dependencias de la Prefectura (AP)

El hombre utilizó un cuchillo cerámico y actuó solo. (AP)

Los puentes que dan acceso a la isla de la Cité, donde se ubica la Prefectura, fueron cerrados por los autoridades. (AP)

El ministro francés del Interior, Christophe Castaner, fue hasta el lugar para controlar el operativo desplegado. (AP)

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, afirmó que la ciudad "llora" tras un ataque que ha dejado un balance de víctimas "fuerte". (AP)

Los puentes que dan acceso a la islade la Cité, donde se ubica la Prefectura, han sido cerrados por los autoridades, que también han clausurado la cercana estación de metro.

Asimismo, todas las personas no vinculadas con la investigación abierta fueron desalojadas de la sede de la Prefectura.

El ministro francés del Interior, Christophe Castaner, fue hasta el lugar para controlar el operativo desplegado, y también acudió al lugar el presidente francés, Emmanuel Macron.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, afirmó que la ciudad “llora” tras un ataque que ha dejado un balance de víctimas “fuerte”. “Varios policías han perdido la vida”, agregó la alcaldesa en un mensaje en Twitter.

Paris pleure les siens cet après-midi après cette effroyable attaque survenue à la @prefpolice. Le bilan est lourd, plusieurs policiers ont perdu la vie. En mon nom et celui des Parisiens, mes premières pensées vont aux familles des victimes et à leurs proches. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 3, 2019

La estación de metro más cercana al lugar del suceso ha sido cerrada por motivos de seguridad, según ha comunicado el servicio de transportes de la ciudad, y la zona ha sido acordonada.

Miles de agentes de la policía salieron a las calles de París el miércoles para protestar contra los bajos salarios, las jornadas de varias horas, la falta de equipo y un repunte en los suicidios entre sus compañeros.

La llamada “marcha de la ira” fue la primera movilización masiva por parte de la policía francesa desde 2001.

Los sindicatos policiales dijeron que a los agentes se les brinda un equipo inadecuado, que tienen una sobrecarga de trabajo y que estuvieron expuestos a demasiada violencia durante las protestas semanales del movimiento de los chalecos amarillos que se llevaron a cabo entre mediados de noviembre del año pasado hasta los últimos meses.

En una acción simbólica, algunos manifestantes se acostaron en el suelo rodeados por 51 ataúdes hechos con cartulinas negras que representaban a los elementos que se quitaron la vida este año.