La crisis institucional por la que atraviesa el Vaticano en relación con las denuncias por temas sexuales parece no tener fin.

Esta vez el escándalo llega de la mano de una publicación que promete estremecer los cimientos de la Santa Sede.

El nuevo libro "Sodoma", del escritor y periodista francés Frederic Martel, que se publicará la próxima semana (solo en versión digital), promete revelaciones tales como que el 80% de los sacerdotes que trabajan en el Vaticano son homosexuales, según informa el portal católico The Tablet.

La publicación está basada en unas 1,500 entrevistas con distintas figuras del Vaticano, incluidos 41 cardenales, 52 obispos, 45 diplomáticos, 11 guardias suizos y más de 200 sacerdotes y seminaristas.

Según anuncia Martel, los clérigos comparten un código secreto "del armario" para ocultar la pertenencia a una especie de comunidad que, al mismo tiempo que condena la homosexualidad, la practica en la cúpula de la propia Iglesia católica.

La publicación, de 570 páginas, no apunta a la orientación sexual de los religiosos, sino que busca demostrar la “hipocresía” dentro del Vaticano, donde muchos de sus referentes condenan la homosexualidad, según se detalla en el diario Clarín.

"La principal pregunta es, para mí, por qué este libro todavía no se había escrito, incluso aunque todos son conscientes de la homosexualidad en el Vaticano”, se cuestiona Frederic Martel en una entrevista publicada en Clarín.

Una de las revelaciones que el autor hace en el libro es el caso del fallecido cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, que ocupaba un cargo de alto rango en el Vaticano. Según Martel, López Trujillo, a pesar de ser un defensor de la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad, usaba los servicios de trabajadores sexuales masculinos.

Al mismo tiempo, según las fuentes citadas por The Tablet, aunque el libro no entremezcla la homosexualidad con el abuso sexual de niños, Martel describe una cultura secreta entre los sacerdotes que crea condiciones en las que no se enfrenta el abuso.

Sin embargo, otra fuente dijo al medio que "no siempre es fácil percibir cuando Martel está hablando de hechos, rumores, testimonios de testigos o de 'dicen que dijo'".

Se viene #Sodoma ??

El libro que asegura que el 80% de los sacerdotes que trabajan en el #Vaticano son #Homosexuales, aunque no necesariamente sexualmente activos. Del sociólogo francés #FrédéricMartel. Basado en 5 años de investigación.@24HorasTVN pic.twitter.com/KctAl3XrjC — Isrrael Villablanca (@loockito) 14 de febrero de 2019

El filósofo y formador de seminarios, Primitivo Sierra, explica al diario La Vanguardia que este tipo de publicaciones en muchas ocasiones sobredimensionan la verdad, aunque reconoce que el problema de la homosexualidad es grande “porque no podemos ocultar que hay una realidad que hay que sacar a la luz para que se haga justicia”.

“No se ha actuado con transparencia, y eso hizo que el problema (abusos y homosexualidad) creciera y cuando no se corta de raíz, el problema aumenta, los obispos no tuvieron el carácter para enfrentar esos problemas”, detalla Sierra a La Vanguardia.

El libro también "revela secretos" sobre el celibato, la misoginia y presuntos complots contra el papa Francisco, a quien los sectores más conservadores de la Santa Sede cuestionan por su posición más blanda sobre la homosexualidad.

"Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?", sostuvo el Santo Padre cuando fue consultado por el “lobby gay” a los pocos meses de ser elegido pontífice.