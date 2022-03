Un periodista estadounidense fue asesinado este domingo en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El videógrafo fue identificado como Brent Renaud, quien en el pasado fue contribuidor de The New York Times. Renaud fue asesinado en Irpin, una ciudad en las afueras de Kiev. Otros dos periodistas resultaron heridos y hospitalizados.

“Un corresponsal de medios de renombre mundial de 50 años fue baleado hoy en Irpin”, escribió en su cuenta de Facebook Andriy Nebytov, jefe de la Policía de la región de Kiev. “Brent Renaud pagó con su vida por intentar resaltar la crueldad del agresor”.

Aunque en primera instancia se informó que Renaud laboraba para The New York Times, ese medio aclaró que, al momento de su muerte, ese medio aclaró que su última contribución fue en el 2015.

Renaud llevaba consigo una identificación de prensa de The New York Times.

“Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de Brent Renaud. Aunque había contribuido a The Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba asignado a ninguna sección en The Times en Ucrania”, informó el periódico.

Cliff Levy, uno de los responsables del diario neoyorquino, mostró en Twitter, su profunda tristeza “al enterarse de la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, Brent Renau”, quien, según explica, era “un fotógrafo y cineasta talentoso”.

Renaud fue un cineasta ganador de los premios Peabody y DuPont. Pasó las últimas dos décadas produciendo películas y programas de televisión con su hermano Craig, según la biografía publicada en el portal IMDb.

En la última década, los hermanos cubrieron las guerras en Irak y Afganistán, el terremoto en Haití, la violencia de los cárteles en México y los refugiados en América Central, según su sitio web.

Con información de EFE.