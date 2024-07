Aumenta la venta de velos en Irán tras el regreso a las calles de la policía de la moral

Numerosas mujeres miran y tocan velos, preguntan precios y varias se llevan prendas en la tienda de Mahshid situada en la plaza de Tajrish, un negocio que se hundió tras la muerte de Mahsa Amini en 2022 tras ser detenida por no llevar bien puesto el hiyab.

Las ventas no se han recuperado del todo y Mahshid despacha ahora un 75% de lo que vendía antes de la muerte de la joven kurda de 22 años, que provocó unas protestas sin precedentes contra la República Islámica en la que murieron 500 manifestantes en la violencia estatal.

Desobediencia civil

En vano. Muchas iraníes han continuado sin cubrirse el cabello y por ello a mediados de abril las autoridades desplegaron de nuevo a la ‘Policía de la moral’ en las calles del país y desde entonces arresta a mujeres que no usan velo, prenda obligatoria en el país desde 1983.

“Las ventas han mejorado en los últimos tres meses y creo que se debe al miedo que sienten muchas mujeres por los violentos arrestos de chicas que no llevan el velo”, dice a EFE este iraní de 36 años.

“Ahora se ha recuperado un poco. No es como hace tres años, pero vendemos unos 30 velos al día”, explica.

“Me hace sentir mal gastar el dinero en algo que no me gusta y que me están imponiendo a la fuerza”, afirma.