Cadena perpetua: estudiante británica es sentenciada por posesión de cocaína en Dubái

Una estudiante británica fue sentenciada a cadena perpetua en la cárcel central de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, tras ser detenida con 50 gramos de cocaína, en un caso que ha conmocionado al mundo por la gravedad de la pena en comparación con la naturaleza del delito.

Mientras, en una entrevista reciente, su madre defendió a la joven y aseguró que sufrió esta condena judicial por “un error muy tonto”.

Mía O’Brien, oriunda de Huyton, Merseyside, y alumna de Derecho en la Universidad de Liverpool, recibió la condena el pasado 25 de julio, luego de un juicio que duró apenas un día. Pese a declararse inocente del cargo de tráfico de drogas, el juez dictó sentencia en su contra y la joven ahora deberá enfrentar la peor condena posible en el país de Oriente Medio.

Su madre, Danielle McKenna, brindó una entrevista al Daily Mail y aseveró que Mía “cometió un error muy tonto tras visitar a una amiga y a su pareja en Dubái” y que la droga fue hallada en un departamento. “Ella siente que arruinó su vida porque soñaba con ser abogada o procuradora”, relató entre lágrimas la mujer, al recordar la llamada en la que su hija le suplicaba perdón.

PUBLICIDAD

Danielle, de 46 años, aseguró que desconoce si el novio de la amiga tenía vínculos con el narcotráfico, pero admitió que su hija “tendrá que dar explicaciones”. En ese sentido, alegó que todo el proceso judicial se desarrolló en árabe y que Mía se enteró del fallo por medio de su abogado.

Según relató, la joven “vive un infierno” en la cárcel dubaití, con condiciones “deplorables”: debe dormir en un colchón en el suelo, comparte celda con seis internas y depende de golpear una puerta metálica para recibir atención médica o para realizar cualquier otro pedido. También presenció peleas que la dejaron “atemorizada, en shock y con el corazón roto”, contó su madre.

Caos en Dubái: se inunda la pista del segundo aeropuerto más ocupado del mundo ¡Impactante video! En los últimos 75 años, no había llovido tanto en los Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de su situación, Danielle destacó que Mía “se mantiene fuerte” aunque extraña profundamente a sus hermanos menores, de cinco y siete años. Insistió en que su hija “es inocente” y que fue “víctima de un error judicial”, ya que no tenía antecedentes ni consumo de drogas.

Además de la cadena perpetua, la joven deberá abonar una multa de más de $136,000. En las próximas semanas tendrá la posibilidad de apelar y buscar la posibilidad de morigerar la condena, aunque desde su entorno no confirmaron qué tipo de presentación judicial va a realizar para lograr este objetivo.

Mientras tanto, su madre intentó reunir dinero para los abogados a través de GoFundMe, pero la campaña fue dada de baja por la plataforma, que explicó que la recaudación violaba sus términos de servicio al destinarse a la defensa legal de determinados delitos.