No hay duda. Hemos llegado. El Nuevo Día está en la zona cero. El lugar donde 226 personas perdieron la vida y otras 189 fueron rescatadas vivas de los escombros de la discoteca Jet Set , cuyo techo colapsó la madrugada del martes en el Distrito Nacional.

Apenas han pasado 24 horas del desastre, pero es como si el tiempo no hubiera transcurrido. La tragedia ha destrozado corazones, roto familias y llenado de luto a un país que es rico en cultura, gastronomía y, ante todo, sobresale como buen destino turístico.

Pero no es casualidad. Las autoridades dominicanas colocaron una carpa color crema, con sillas plásticas, para que los familiares de las víctimas pudieran tener, al menos, un lugar seguro en la zona, sin acceso a la prensa, donde esperan noticias de sus seres queridos.

La desgracia ocurrió a las 12:44 a.m., de aquel 8 de abril, ante casa llena. El techo se partió por el mismo medio, dejando una estela de sangre, luto nacional e incredulidad. Lo que muchos creían que no podía pasar, había pasado y a qué magnitud.

Sin embargo, horas después de la tragedia, 4,580 personas hacen hasta lo imposible para continuar con las intensas labores de búsqueda. En muchos de sus rostros se nota el cansancio, pero no se detienen, no ceden y, en instantes, ocurre una buena noticia.

Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. Hay muchas familias llorando a sus seres queridos y otros angustiados porque han ido a los hospitales y a la morgue y no han encontrado respuestas. No saben si su ser amado está vivo o muerto y, ese, en este momento, es el dolor más grande por el que atraviesan.