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Cuba afirma que sus fuerzas armadas se preparan para una posible agresión militar de Estados Unidos

El viceministro de Exteriores recalcó que no ve “ninguna justificación” para que una acción militar en la isla

22 de marzo de 2026 - 12:07 PM

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (centro) participó de un evento en el Instituto Cubano de Amistad con Los Pueblos. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

“Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar”, expresó el político en una entrevista con el programa ‘Meet the Press’ de la cadena NBC News.

“Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos”, agregó.

El viceministro de Exteriores recalcó que el país no ve “ninguna justificación” para que tenga lugar una acción militar en Cuba, porque el país es “pacífico” y no representa “ninguna amenaza” para Estados Unidos.

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se intensificaron tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado enero.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, advirtieron entonces de que Cuba podría ser el siguiente país en enfrentarse a una intervención militar estadounidense.

“Si viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría preocupado”, declaró Rubio en ese momento.

Esta semana, Trump aseguró que sería un “honor tomar” el país y poder hacer con la isla lo que quisiera.

Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. Una persona revisa su celular en la calle en medio del apagón en La Habana. Cuba empieza recuperarse lentamente de la precaria situación de su sistema energético y de la presión extra del bloqueo petrolero de Estados Unidos.Trump declaró el lunes que cree que tendrá el “honor de tomar Cuba”.
1 / 12 | La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética. Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. - Ernesto Mastrascusa

Mientras, el bloqueo petrolero ha elevado a tasas récord los apagones crónicos del país y paralizado casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un intento de agudizar la crisis en la isla que ya se agravó por el corte en el envío de crudo venezolano tras el derrocamiento de Maduro.

“Es una situación muy grave, y estamos actuando de la forma más proactiva posible para hacer frente a las circunstancias. Esperamos que este boicot no dure y no se mantenga para siempre”, destacó Fernández de Cossío en la entrevista con NBC News.

El político reiteró además que Cuba “no tiene ningún conflicto” con Estados Unidos: “Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar”.

“Estamos abiertos a hacer negocios y a mantener una relación respetuosa que estoy seguro que la mayoría de estadounidenses apoyaría”, indicó.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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