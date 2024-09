Dominique Pelicot sobre su exesposa, Gisèle Pelicot: “La quise mal, no la respeté y la traicioné”

“Desgraciadamente, mis últimos diez años han sido una catástrofe. La quise mal, no la respeté y la traicioné. Repito, nunca he tocado a nadie más de mi familia, ni a mis hijos, nietos” , declaró Dominique en la mediática audiencia celebrada en el Tribunal Penal de Vaucluse de Aviñón (sur de Francia ).

“Todos hemos tenido traumas en nuestra infancia, yo misma los he sufrido y no por eso me he convertido en una criminal. Después, tomamos nuestras propias decisiones”, manifestó Gisèle.