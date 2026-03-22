Donald Trump amenaza con ataques a centrales iraníes si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas

El Cairo- Misiles iraníes alcanzaron dos comunidades en el sur de Israel a última hora del sábado, dejando edificios destruidos y decenas de heridos en ataques duales no muy lejos del principal centro de investigación nuclear de Israel, mientras que el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos “destruirá” las centrales eléctricas iraníes si no abre completamente el estrecho de Ormuz en 48 horas.

Los acontecimientos indicaban que la guerra estaba tomando una nueva y peligrosa dirección al comienzo de su cuarta semana.

Trump -que se enfrenta a una creciente presión en casa para asegurar el estrecho a medida que se disparan los precios del petróleo- lanzó el ultimátum en un post en las redes sociales mientras pasaba el fin de semana en su casa de Florida.

Trump dijo que le da a Irán 48 horas para abrir la vía fluvial vital o enfrentar una nueva ronda de ataques. Dijo que Estados Unidos destruiría “varias CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE PRIMERO!”.

Los ataques iraníes en Israel se produjeron después de que el principal centro de enriquecimiento nuclear de Teherán en Natanz fuera atacado a primera hora del día.

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El ejército israelí dijo que no fue capaz de interceptar los misiles que alcanzaron las ciudades meridionales de Dimona y Arad, la mayor cerca del centro en el desierto del Negev, escasamente poblado de Israel. Era la primera vez que misiles iraníes penetraban en los sistemas de defensa antiaérea de Israel en la zona que rodea el emplazamiento nuclear.

“Si el régimen israelí es incapaz de interceptar misiles en la zona de Dimona, fuertemente protegida, es, desde el punto de vista operativo, señal de que se entra en una nueva fase de la batalla”, dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en X antes de que se difundiera la noticia del ataque de Arad.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que se estaban enviando más equipos de emergencia al lugar de los hechos.

“Es una noche muy difícil”, dijo.

Los equipos de rescate dijeron que el impacto directo en Arad causó daños generalizados en al menos 10 edificios de apartamentos, tres de ellos gravemente dañados y en peligro de derrumbarse. Al menos 64 personas fueron trasladadas a hospitales.

Dimona está a unos 12 millas al oeste del centro de investigación nuclear y Arad a unos 22 millas al norte.

Se cree que Israel es la única nación de Oriente Medio con armas nucleares, aunque sus dirigentes se niegan a confirmar o negar su existencia. El organismo de control nuclear de la ONU dijo el día X que no había recibido informes de daños en el centro israelí ni de niveles anormales de radiación.

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Peligrosa la nueva dirección en la guerra

“La guerra no está a punto de terminar”, declaró el general Eyal Zamir, jefe del ejército israelí.

Irán también apuntó a la base militar conjunta del Reino Unido y Estados Unidos en Diego García, en el océano Índico, a unas 2,500 millas de distancia, lo que sugiere que Teherán tiene misiles que pueden llegar más lejos de lo que se había reconocido hasta ahora, o que había utilizado su programa espacial para un lanzamiento improvisado.

1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 9 La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

Estados Unidos e Israel han ofrecido razones cambiantes para la guerra, desde la esperanza de fomentar un levantamiento que derroque a los dirigentes de Irán hasta la eliminación de sus programas nucleares y de misiles y su apoyo a representantes armados. No ha habido señales de un levantamiento, mientras que las restricciones de Internet limitan la información procedente de Irán.

Los efectos de la guerra se dejan sentir mucho más allá de Oriente Próximo, elevando los precios de los alimentos y el combustible.

No está claro cuánto daño ha sufrido Irán en los ataques estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero, ni siquiera quién está realmente al mando. El líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, no ha aparecido en público desde su nombramiento.

Había negado su responsabilidad

Israel negó a primera hora del sábado su responsabilidad en el ataque contra la instalación nuclear de Natanz, a casi 220 kilómetros al sureste de Teherán. La agencia oficial de noticias del poder judicial iraní, Mizan, dijo que no hubo ninguna fuga.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha declarado que la mayor parte de los 440 kilogramos de uranio enriquecido de Irán se encuentra en otro lugar, bajo los escombros de sus instalaciones de Ispahán. La agencia declaró en X que estaba investigando el ataque.

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El Pentágono declinó hacer comentarios sobre el ataque a Natanz, que también fue alcanzado en la primera semana de la guerra y en la guerra de 12 días del pasado junio. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo que tales ataques planteaban un “riesgo real de desastre catastrófico en todo Oriente Medio”.

Irán tomó represalias horas después.

Base Diego García para proteger el Estrecho de Ormuz

Funcionarios británicos no dieron detalles del ataque dirigido el viernes contra la base de Diego García, que no tuvo éxito. El Ministerio de Defensa británico describió a Irán como “arremetiendo en toda la región”.

No está claro cuánto se acercaron los misiles a la isla. Irán afirmó anteriormente que ha limitado el alcance de sus misiles a menos de más de 1,200 millas.

Pero los expertos militares dijeron que Irán podría haber utilizado su vehículo de lanzamiento espacial para un disparo improvisado. “Si tienes un programa espacial, tienes un programa de misiles balísticos”, dijo Steve Prest, comodoro retirado de la Royal Navy.

El jefe del ejército israelí, sin embargo, dijo que Irán había disparado “un misil balístico intercontinental de dos etapas”. Irán no hizo ninguna declaración.

Gran Bretaña no ha participado en los ataques entre Estados Unidos e Israel, pero ha permitido que bombarderos estadounidenses utilicen sus bases para atacar emplazamientos de misiles iraníes. El viernes, el gobierno británico dijo que los bombarderos podrían utilizar Diego García para atacar emplazamientos utilizados para atacar barcos en el estrecho de Ormuz.

Petroleros y mercantes esperan en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri) (Altaf Qadri)

Aumenta la presión mundial

Ante la amenaza de Irán a la navegación por el estrecho de Ormuz, Emiratos Árabes Unidos se unió a otros 21 países, entre ellos el Reino Unido, Alemania, Francia y Japón, para expresar su “disposición a contribuir a los esfuerzos apropiados para garantizar un paso seguro”.

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La administración Trump anunció que estaba levantando temporalmente las sanciones al petróleo iraní que ya estaba cargado en barcos desde el viernes, pero eso no aumenta la producción de petróleo, un factor central en el aumento de los precios. El Ministerio de Petróleo de Irán, que ha eludido las sanciones durante años, respondió que “esencialmente no le queda crudo en almacenamiento flotante”.

El jefe del Mando Central de Estados Unidos, almirante Brad Cooper, afirmó que la capacidad de Irán para atacar buques en el estrecho había sido “degradada”. Dijo que a principios de semana se lanzaron bombas de 5,000 libras sobre una instalación subterránea a lo largo de la costa de Irán utilizada para almacenar misiles de crucero antibuque y lanzamisiles móviles.

Estados Unidos está desplegando otros tres buques de asalto anfibio y unos 2,500 infantes de marina adicionales en Oriente Medio, según informó un funcionario a The Associated Press. Otros dos funcionarios estadounidenses confirmaron el despliegue de los buques, pero no dijeron adónde se dirigían. Los tres hablaron bajo condición de anonimato para discutir las operaciones.

Los países del Golfo informaron de más ataques. El sábado por la noche sonó una alerta de misiles en Dubái. Arabia Saudí dijo haber derribado 20 drones en su este, donde se encuentran importantes instalaciones petrolíferas.

El número de muertos iraníes en la guerra ha superado los 1,500, según informó la radiotelevisión estatal citando al Ministerio de Sanidad. En Israel, 15 personas han muerto por misiles iraníes y otras cuatro en Cisjordania ocupada. Al menos 13 militares estadounidenses han muerto, junto con más de una docena de civiles en las naciones del Golfo.

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Fuerzas de seguridad y equipos de rescate israelíes trabajan en el lugar alcanzado por un misil iraní en Arad, al sur de Israel, el domingo 22 de marzo de 2026. (Foto AP/Ohad Zwigenberg) (Ohad Zwigenberg)

Enfrentamiento en Líbano

El ejército israelí declaró que estaba llevando a cabo una “operación terrestre selectiva” en el sur de Líbano y que al menos cuatro militantes habían muerto. Hezbolá dijo que sus combatientes se enfrentaron a las tropas en la aldea meridional de Khiam.