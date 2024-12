El dictador cuyo fusilamiento junto a su esposa fue transmitido en Navidad: esta es la historia

La revolución rumana

Un discurso repudiado

“Cuando la gente empezó a abuchearlo, él no podía entender qué estaba pasando... no estaba acostumbrado a ese tipo de comportamiento. Por primera vez la gente estaba expresando lo que realmente sentía por él. Y él quedó totalmente confundido ””, asevera Dragos Petruscu , historiador de la Universidad de Bucarest, en una entrevista con la BBC.

Escape infructuoso y juicio sumario

Al percibir que el clima se estaba volviendo hostil y que los antiguos aliados se estaban dando vuelta, Nicolae Ceaușescu y su señora Elena decidieron huir en helicóptero de la capital del país. Pero algo ocurrió. El piloto fingió un desperfecto y la nave aterrizó cerca de la base militar de Tergoviste , a 80 kilómetros de Bucarest. Hasta ese cuartel fue trasladado el matrimonio. Aunque no lo sabían, ya estaban ambos en calidad de detenidos.

“La cara de un venado”

Entonces llegó el momento, grabado en un video para la posteridad, en que los soldados se acercan a Nicolae y Elena para atarles las manos. Mientras que el primero opone poca resistencia a la acción de los soldados, su mujer se retuerce y grita todo tipo de improperios para evitar que la maniaten. Algo que no consigue.

Luego, ambos condenados fueron trasladados hasta el muro donde serían ultimados. Dorian Carlan, sargento de la tropa de paracaidistas que se ocupó de la ejecución de los dos poderosos reos, describió en el libro El fin de los Ceaușescu, de Grigore Cartianu y Sfarsitul Ceausestilor, cómo fue el traslado del dictador hacia el lugar donde recibiría la ráfaga fatal: “Me encontraba tres pies por detrás de Ceaușescu. Cuando vio que nos dirigíamos al paredón, se dio cuenta de que no tenía escapatoria (...) Esta imagen siempre me ha acompañado. Su cara se parecía a la de un venado que van a matar. Entonces, se le escapó una lágrima. Varias, en realidad, y empezó a decir: ‘¡Muerte a los traidores!’ Mis compañeros lo giraron para que siguiese caminando, pero continuo gritando: ‘¡Muerte a los traidores! ¡Larga vida a la República Socialista de Rumania, libre e Independiente! ¡La historia me vengará!’”.