El FBI viajará a Cuba para la investigación del incidente de la lancha rápida
Así lo confirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel
13 de marzo de 2026 - 9:05 AM
La Habana - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este viernes de que el Gobierno de la isla espera una visita del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para colaborar en la investigación del incidente de la lancha rápida procedente de Estados Unidos cargada de armamento, según La Habana.
Pendientes a el nuevodia.com para la ampliación de esta historia.
