NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

El FBI viajará a Cuba para la investigación del incidente de la lancha rápida

Así lo confirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel

13 de marzo de 2026 - 9:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comunicó este viernes en un mensaje grabado que "Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos". (EFE / Presidencia de Cuba)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Habana - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este viernes de que el Gobierno de la isla espera una visita del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para colaborar en la investigación del incidente de la lancha rápida procedente de Estados Unidos cargada de armamento, según La Habana.

Pendientes a el nuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Tags
Breaking NewsCubaEstados UnidosFBI
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
