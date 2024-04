El presidente de España sopesa dimitir tras acusaciones de corrupción contra su esposa

Gómez, de 49 años, no ocupa un cargo público y mantiene un bajo perfil político.

Manos Limpias acusa a Gómez de presuntamente haber utilizado su posición para influenciar acuerdos de negocios. La corte no dio más información al respecto y señaló que la pesquisa estaba bajo precinto.

Manos Limpias se describe como un sindicato, pero su principal actividad es una plataforma que persigue casos judiciales. Muchos han estado vinculados con causas de la derecha . Actúa como “acción popular”, una peculiaridad de la ley española que permite a los individuos o entidades participar en algunos casos penales, incluso cuando no se han visto afectados directamente por el acusado.

“Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa”, señaló. “Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay persona. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”.