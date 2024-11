El Templo de Satán lucha por el reconocimiento legal en Chile

Pese a que pertenecen al Templo de Satán, quienes se declaran satanistas no adoran al diablo. Son mujeres y hombres que trabajan como publicistas, bomberos, policías, abogados, estudiantes y psicólogos que han hallado en la organización una forma de rebelarse contra las normas morales, los dogmas y las imposiciones religiosas. En su lugar, veneran la racionalidad, el individualismo y la vida mundana.

“Tú eres el dueño de tu presente y futuro, no hay un ser más allá que tome las decisiones por ti y tome las riendas de tu vida. La figura de Satán es netamente simbólica”, explica a The Associated Press Haborym, vocero de la agrupación durante un recorrido entre tumbas y mausoleos del Cementerio General de Santiago. “Los llamados rituales se realizan para aflorar la emocionalidad y dejar de lado el intelecto”.