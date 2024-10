Elecciones en Uruguay: el izquierdista Yamandú Orsi y el oficialista Álvaro Delgado se encaminan a una segunda vuelta

“Hoy no solo somos un socio importante de varios, sino también estamos en el cogobierno que se viene”, resaltó. “No se gana el gobierno sin nosotros”, insistió, sobre su apoyo a los oficialistas para encarar al Frente Amplio.

El expresidente José “Pepe” Mujica votó temprano y apeló a defender la democracia. “Si los jóvenes no se prenden estamos fritos, si no se prenden es porque no los enamoramos, es porque damos asco”.