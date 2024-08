Esfuerzo para mediar en conflicto electoral de Venezuela pierde empuje

Los presidentes de Brasil, Colombia y México —apodados “Los tres amigos” y todos políticos de izquierda que han sido amigables con Maduro— rompieron con décadas de diplomacia de no intervención hacia Venezuela y su propia renuencia a inmiscuirse en los asuntos soberanos de un país vecino en una región en la que las intervenciones militares de Estados Unidos durante la Guerra Fría siguen generando resentimiento.

La labor diplomática realizada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva , por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y por su c ontraparte colombiana Gustavo Petro para resolver la disputa en torno a los resultados de las elecciones fue anunciado en un principio por muchos de la oposición venezolana y por Estados Unidos, que estaba feliz de dejar ese campo minado político en manos de otros.

Brasil, México y Colombia no se han sumado a esos países, y en lugar de eso han tratado de lograr que Maduro publique el desglose de los resultados. Pero a medida que ha pasado el tiempo y mientras la campaña de represión del gobierno venezolano hacia la oposición continúa, el trío ha perdido algo de su magia. Todavía no se ha realizado una llamada discutida desde hace tiempo entre los presidentes y Maduro .

“No sabemos realmente qué tan comprometidos están con una transición a la democracia” , comentó Javier Corrales, profesor de política latinoamericana en el Amherst College de Massachusetts . “Quizá en círculos privados están presionando a Maduro para que renuncie, pero en las declaraciones públicas no existe ninguna evidencia de que esto sea una prioridad. Hablan en su mayoría de estabilidad y evitar un derramamiento de sangre”.

Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a permanecer a un lado tras los intentos fallidos del gobierno del expresidente Donald Trump para derrocar a Maduro. El gobierno del presidente Joe Biden , aunque condenó el aparente fraude electoral, no ha tomado represalias o ido tan lejos como la oposición para reconocer a González como presidente electo. En lugar de eso, prefiere dar espacio político a la diplomacia, sobre todo porque el siguiente periodo presidencial no empieza sino hasta enero.

1 / 10 | La controversial reelección de Maduro en Venezuela. Nicolás Maduro logró un nuevo mandato como presidente de Venezuela en medio de una controversial elección el 28 de julio de 2024. - The Associated Press

Sin embargo, comentó que no es realista que algún país extranjero —ya sea Estados Unidos o cualquier otro— desempeñe más que un papel de apoyo mientras Maduro cuente con el apoyo de las fuerzas armadas y aliados poderosos como Rusia y China .

“Este plan probablemente no tenga éxito, no porque Lula y Petro sean ingenuos o no estén ejerciendo suficiente presión sobre Maduro, sino porque es poco lo que pueden hacer para imponerlo”, dijo. “Cualquier autócrata puede sobrevivir a las sanciones internacionales”.