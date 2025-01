Estados Unidos anunció que a partir de mañana cerrará la sección de trámite de visas en Colombia en represalia por la decisión del presidente Gustavo Petro de no recibir vuelos de repatriación de nacionales.

Este domingo en la madrugada, el mandatario colombiano, a través de la red social X (antes Twitter) desautorizó la entrada de aviones estadounidenses con migrantes colombianos alegando que Washington no podía tratarlos como delincuentes.

“Los EE. UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. EE. UU. debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros “, dijo el mandatario colombiano en su trino.

El proceso, según autoridades colombianas, ha encontrado algunos obstáculos pues existe una gran cantidad de nacionales listos para ser deportados, pero no se ha podido hacer una investigación para verificar que las personas son efectivamente colombianas, determinar su lugar de residencia, revisar su pasado judicial, entre otros aspectos.

“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta”, dijo el presidente.