Estados Unidos evacuará a sus ciudadanos en Haití hacia República Dominicana

Patel detalló que en Haití hay al menos 1,600 estadounidenses que se han puesto en contacto con su Gobierno , pero que no todos han pedido ser evacuados o están ubicados en sitios de donde puedan llegar a los helicópteros.

Sobre los riesgos que pueden correr los helicópteros, el portavoz afirmó que Estados Unidos no se embarcaría en esta operación si no creyera que es seguro hacerlo y si no tuviera la experiencia para realizarla con éxito.