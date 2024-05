Estados Unidos retira a Cuba de lista de países cooperantes con el terrorismo

Miami — El Gobierno estadounidense retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, confirmó este miércoles a EFE el Departamento de Estado .

Señaló que “las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas (NFCC, en inglés) han cambiado de 2022 a 2023″. Por lo tanto, el Departamento no certificó a Cuba como “país que no coopera plenamente” para el año calendario 2023 según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas”.