“Esto es una tragedia humanitaria”: miles de niños migrantes han llegado solos a las Islas Canarias

Si la proposición de ley no supera el martes el trámite de que el Congreso de los Diputados español la tome en consideración, “supondrá un fracaso para sociedad de España y Europa”, dijo Candil. Con una población de 48 millones de personas, no debería ser difícil que las regiones, o comunidades autónomas, de la España continental se hicieran cargo de unos pocos cientos de niños, señaló. Las Islas Canarias seguiría atendiendo a la mayoría de los menores no acompañados.

“Basta con ir a un centro para ver a los chavales y sentir su dolor”, dijo Gabilondo. “Llevan meses en los centros y no ven horizonte. (...) Estamos hablando de seres humanos, no de mercancías”.

“Hoy he llegado a la guardia y mis compañeros llorando. Pues me he puesto a trabajar y al final he acabado llorando yo también”, escribió Mora Peces en X la semana pasada, una publicación que ya sumaba más de 864.000 visualizaciones.