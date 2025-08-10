Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
10 de agosto de 2025
77°lluvia moderada
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Explosión por presunta fuga de gas deja 12 personas heridas en Venezuela

El incidente afectó cuatro viviendas en una urbanización de la ciudad de Barcelona, la capital de Anzoátegui

10 de agosto de 2025 - 10:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cilindros de gas licuado.
Las autoridades indicaron que un cilindro de gas de 95 libras explotó y causó los daños a ciudadanos y a la propiedad. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Doce personas resultaron heridas en el estado venezolano de Anzoátegui (este) tras una explosión generada por una presunta fuga de gas, informó este sábado el gobernador de la entidad, Luis José Marcano, que aseguró que no hay fallecidos por este hecho.

RELACIONADAS

En su cuenta de Instagram, Marcano indicó, además, que la explosión afectó cuatro viviendas en una urbanización de la ciudad de Barcelona, la capital de Anzoátegui.

Asimismo, aseguró que los organismos de seguridad atendieron la situación y se iniciaron las investigaciones para determinar la causa del hecho.

El pasado 12 de julio, un total de 25 personas resultaron heridas en Caracas, entre ellos dos menores de edad, tras la explosión de un cilindro de gas de 95 libras, informó entonces el jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Pablo Palacios.

El funcionario detalló entonces que la explosión afectó, aproximadamente, “un radio de expansión de 143 pies a la redonda” y causó daños en dos vehículos que se encontraban en desplazamiento.

En un transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, explicó que la explosión se produjo luego de que se dejara, “por cierto tiempo”, una bombona de gas a las afueras de un local comercial.

Meléndez dijo entonces tener “la sospecha” de que la explosión no fue un hecho “fortuito”, por lo que anunció que las autoridades harían las investigaciones correspondientes.

Tags
Venezuela
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: