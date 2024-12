Gárgolas, reyes decapitados y más: cinco datos curiosos sobre la Catedral de Notre Dame

El corazón de Francia, literalmente

1 / 17 | Así luce el impresionante interior renovado de la Catedral de Notre Dame. Después de más de cinco años de frenéticos trabajos de reconstrucción, la Catedral de Notre Dame mostró su nuevo aspecto al mundo el 29 de noviembre de 2024. - The Associated Press

El gran mito de las gárgolas

Esas aterradoras criaturas de piedra en Notre Dame pueden parecer antiguas, pero no todas son lo que parecen. Las verdaderas gárgolas, que son canales en forma de monstruo utilizados para drenar el agua de lluvia, existen desde la época de la construcción de la catedral. Pero las figuras dramáticas y monstruosas a menudo representadas en postales y películas son quimeras, y son mucho más nuevas.

Un cambio revolucionario

Durante la Revolución Francesa, que vio oleadas de protestas contra la Iglesia, Notre Dame no fue tratada precisamente como una catedral venerada. En 1793, los revolucionarios la despojaron de sus símbolos religiosos y la renombraron “Notre-Dame de la Raison” (Nuestra Señora de la Razón).

Los reyes decapitados que regresaron siglos después

Una llamada de atención ardiente sobre el polvo de plomo

¿El problema? Las autoridades descubrieron que no había normas para medir el peligro del polvo de plomo al aire libre. Esto no era sólo un problema de París — grandes ciudades como Londres y Roma, e incluso la Organización Mundial de la Salud, no tienen directrices para la contaminación por plomo al aire libre.