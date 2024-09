Italia devuelve el retrato más icónico de Winston Churchill robado hace más de dos años en Canadá

La policía canadiense indicó que “The Roaring Lion” fue robado del Fairmont Chateau Laurier en algún momento entre la Navidad de 2021 y el 6 de enero de 2022, y reemplazado por una falsificación. El intercambio se descubrió meses después, en agosto, cuando un trabajador del hotel notó que el marco no estaba colgado correctamente y se veía diferente a los demás.

Nicola Cassinelli, un abogado de Génova, Italia, compró el retrato en mayo de 2022 en una subasta en línea de Sotheby’s por 5,292 libras esterlinas ($6,944). Dice que recibió una llamada telefónica de la casa de subastas en octubre de ese año en la que se le aconsejaba que no vendiera ni transfiriera el retrato debido a una investigación sobre el robo en Ottawa.

“Inmediatamente decidí devolverlo al Chateau Laurier, porque creo que si Karsh lo donó al hotel, significa que realmente quería que permaneciera allí, por el significado particular que este hotel tenía para él y también para su esposa”, dijo Cassinelli a The Associated Press.