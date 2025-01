José “Pepe” Mujica tiene metástasis en el hígado y su doctora dice que quiere estar tranquilo

”Hoy está deambulando. Está tranquilo en su casa. No ha cambiado eso de ayer a hoy, ni va a cambiar en un breve plazo de tiempo. La situación esta se va a mantener” , añadió Pannone, quien aseguró que por varios motivos no puede decir por cuánto tiempo la situación se mantendrá así.

En la entrevista que brindó a Búsqueda, Mujica apuntó: “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso”.