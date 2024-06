Kenia envía 400 policías a Haití para liderar la misión multinacional contra la violencia

El tribunal consideró entonces que el Consejo de Seguridad Nacional keniano -formado por el presidente, el vicepresidente, el jefe del Ejército, el director general de los Servicios de Inteligencia y el inspector general de la Policía, entre otros- no tenía potestad para mandar a los policías al extranjero y solo podría hacerlo si existiera un “acuerdo recíproco” con el Gobierno anfitrión.

Las autoridades de Kenia y Haití intentaron salvar ese obstáculo el pasado 1 de marzo, cuando Ruto y el ahora ex primer ministro haitiano, Ariel Henry , presenciaron en Nairobi la firma de un pacto bilateral.

Pero Aukot y su partido han argumentado que ese acuerdo no es válido porque no solo no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado keniano, sino que tampoco fue firmado por un presidente democráticamente electo por los haitianos ni se presentó una petición formal ante Kenia.