Un alarmante repunte en los contagios de COVID-19 que tiene al sistema de salud al borde del colapso obligó al gobierno de la República Dominicana a establecer nuevas y severas restricciones que limitan o incluso prohíben la circulación durante las noches y hasta partes de las tardes en vastos sectores del vecino país, incluyendo la capital y sus zonas circundantes.

Las nuevas restricciones, que entran en vigor hoy, se dan en momentos en que el gobierno del presidente Luis Abinader esperaba haber superado la peor parte de la pandemia que paralizó al mundo entero desde el año pasado, gracias a un ambicioso programa masivo de vacunación. Pero, se encontró con los inconvenientes, primero, de vacunas que no llegaron cuando las esperaban y, segundo, de una población, como en otros lugares, extremadamente reacia a inocularse cuando las dosis estuvieron disponibles.

Como consecuencia de esos inconvenientes, a principios de esta semana, apenas el 10% de la población había completado el proceso de vacunación.

De los 10,740,000 habitantes que tiene la República Dominicana, solo 1,087,424 estaban completamente vacunados a principios de esta semana. En Puerto Rico, que tampoco está cerca de un nivel óptimo de vacunación, a principios de esta semana tenían las dosis de vacunas completas 1,361,400 personas, lo que equivale a cerca del 43% de la población.

A causa, principalmente, del bajo nivel de vacunación y de descuidos de la población, la tendencia de contagios, que alcanzó su pico en cerca de 4,000 diarios en julio del 2020, comenzó a experimentar notables ascensos en las pasadas semanas.

El último boletín de la Dirección General de Epidemiología del gobierno dominicano, emitido ayer, registró 1,235 contagios nuevos en las 24 horas anteriores, el nivel más alto desde enero de este año.

Pero, ante todo, alarmó el altísimo nivel de positividad de 15.32% durante las pasadas cuatro semanas. Comparado con la situación dantesca ocurrida en otros países, la República Dominicana ha tenido un desempeño relativamente estable durante la pandemia. Hasta el martes, el COVID-19 había cobrado la vida de 3,634 dominicanos y dominicanas y casi 300,000 se habían contagiado.

Otros países de 10 millones de habitantes tuvieron muchas más muertes. Esos fueron los casos, por ejemplo, de Grecia, donde han muerto más de 12,000; Jordania, con 9,400 decesos; y Portugal, con más de 17,000 víctimas del coronavirus.

Tania Molina, periodista dominicana que cubre la pandemia para el periódico Diario Libre, dijo que aunque los reportes oficiales indican que solo están ocupadas el 45% de camas regulares y el 68% de las de cuidado intensivo, en realidad las camas destinadas al cuidado de pacientes de COVID-19 han estado durante los pasados días en más de 90%, lo cual tiene a todo el sector sanitario y gubernamental preocupado por la posibilidad de que se produzca un colapso del sistema de salud.

“Santo Domingo está casi colapsado. Abundan las historias de personas que llegan a los hospitales y no encuentran cama y tienen que ir de un sitio a otro buscando dónde atenderse. En la prensa, salen constantemente reportes de personas que mueren esperando cama”, dijo Molina.

A raíz de esta situación, el presidente Abinader, tras una reunión el lunes en la noche con su gabinete, decretó que a partir de hoy hay toque de queda los días en semana desde 6:00 de la tarde a las 5:00 de la mañana y los sábados y domingos desde las 3:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana. Son las restricciones más importantes en vigor en República Dominicana desde las que hubo a principios de la pandemia, en marzo de 2020, hasta cerca del verano del mismo año, cuando, al igual que en otros sitios, casi la totalidad de las actividades en el país se paralizaron.

Las restricciones aplican en zonas en las que vive más de la mitad de la población dominicana. Por ejemplo, aplican en toda la capital y sus alrededores, la zona conocida como el Gran Santo Domingo, donde viven 3.3 millones de personas, que son el 32% de la población. También, aplican a las provincias de Azúa, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Elías Piña, El Seibo, Hato Mayor, Mirabal, Independencia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís y Sánchez Ramírez. Las restricciones están en vigor, por el momento, hasta el 9 de junio.

Molina destacó que hace apenas una semana el gobierno emitió decretos menos estrictos que los anunciados ayer, lo cual a su juicio es indicativo del nivel de preocupación a nivel presidencial.

“Estamos en ese estrés de que colapse el sistema. Es un estrés que lo vivimos en julio y agosto del año pasado, cuando en los centros de salud del Gran Santo Domingo, que es donde se concentra la mayor cantidad de la población, la ocupación llegó a estar en mas de 90%. Actualmente, más allá de las cifras que se ven en el boletín oficial, los centros en el Gran Santo Domingo están muy llenos. La ocupación supera el 90%”, sostuvo Molina.

No reacciona Puerto Rico

Puerto Rico recibe a diario continuos vuelos desde la República Dominicana. Ningún portavoz del Departamento de Salud de Puerto Rico estuvo disponible ayer para explicar qué medida especial, si alguna, se tomará con las personas procedentes del vecino país ante el repunte.

Carlos Mercado, director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, indicó que la isla no debe preocuparse ante la posibilidad de que los boricuas que hayan estado en República Dominicana en días recientes -como pudo haber ocurrido este pasado fin de semana feriado-, provoquen nuevos contagios a su regreso a la isla.

“Entendemos que, en República Dominicana, la situación está controlada en resorts y hoteles, aunque no así en la población en general. Además, para poder regresar, el pasajero tuvo que haberse hecho una prueba de detección. Tienen que presentar la prueba antes de abordar”, manifestó Mercado.

Molina sostuvo que los mayores desafíos para controlar la pandemia han sido la falta de disciplina de la población, sobre todo entre gente joven, más la falta de confianza en las vacunas.

“Hay mucha gente que desconfían de la vacuna, entienden que se ha hecho rápido, que no saben los efectos que va a tener, o que creen que es algo inventado”, indicó sobre las dosis que el gobierno de Abinader obtuvo del gobierno chino y de la farmaceútica Pfizer. “En los últimos meses, las restricciones no han estado surtiendo efecto. Si uno se mueve por un barrio de la capital o por el interior, la gente ya no usa mascarilla. La gente se está aglomerando, que no debería aglomerarse. Los ‘teteos’ (fiestas callejeras) son cada vez más frecuentes”, señaló la periodista.

La reportera Marian Díaz colaboró con esta historia.