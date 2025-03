Líderes militares abordan misión de paz para Ucrania mientras se negocia un alto el fuego parcial

El primer ministro británico Keir Starmer declaró que no sabía si habría un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero “estamos dando pasos en la dirección correcta” mientras una “coalición de los dispuestos” encabezada por el Reino Unido y Francia entra en una “fase operativa” .

“Es crucialmente importante que hagamos ese trabajo, porque una cosa sabemos con certeza: un acuerdo que no tenga nada que lo apuntale es algo que (el presidente ruso Vladimir) Putin violará” , advirtió.

Ucrania y Rusia acordaron en principio el miércoles un alto el fuego limitado después de que el presidente estadounidense Donald Trump hablara con los gobernantes de esos países esta semana, aunque aún está por verse cuándo podría entrar en vigor y qué posibles blancos no se podrían atacar.

Se prevé una “diplomacia itinerante” tras conversaciones en Arabia Saudí

Aumentan las bajas en el campo de batalla; no hay cifras oficiales

Las estimaciones occidentales sobre las pérdidas de las partes en la guerra han variado y no pudieron ser verificadas de manera independiente.

El Reino Unido no publicó una estimación similar para las bajas ucranianas. Zelenskyy dijo a NBC News el mes pasado que más de 46,000 soldados murieron y más de 350,000 resultaron heridos. Esas cifras no pudieron ser confirmadas de manera independiente y podrían ser inferiores a las reales.

Rusia se resiste a las fuerzas de paz de la OTAN

Si llega la paz a Ucrania, no está claro qué tamaño podría tener el contingente para ayudar a imponerla. Las autoridades han mencionado cifras de entre 10,000 y 30,000 efectivos como parte de lo que se ha denominado una “fuerza de aseguramiento”.

Rusia ha dicho que no aceptará soldados de países de la OTAN en suelo ucraniano. Y Trump no ha dado señales de que Washington garantice poder de fuego de reserva en caso de que se viole la tregua. Starmer considera que el plan no funcionará sin ese “respaldo” de Estados Unidos.