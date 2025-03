Líderes militares abordarán misión de paz para Ucrania mientras se negocia un alto el fuego parcial

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que el plan de la “coalición de los dispuestos” , liderado por Reino Unido y Francia, está en una “fase operativa” . Sin embargo, no está claro cuántos países están dispuestos a enviar tropas, o si habrá algún alto el fuego que mantener.

El acuerdo tentativo para frenar parcialmente la guerra después de tres años se produjo después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, rechazara la iniciativa de Trump de establecer un alto el fuego completo de 30 días. L as dificultades para lograr que los combatientes acuerden no atacar la infraestructura energética del otro resaltan los desafíos que enfrentará Trump al intentar cumplir su promesa de campaña de poner fin rápidamente a la guerra.

Si llega la paz a Ucrania, no está claro qué tamaño podría tener el contingente para ayudar a imponerla. Las autoridades han mencionado cifras de entre 10,000 y 30,000 efectivos.

Rusia ha dicho que no aceptará tropas de países de la OTAN en suelo ucraniano. Y Trump no ha dado señales de que Estados Unidos garantice un poder de fuego de reserva en caso de cualquier infracción de una tregua. Starmer dice que el plan no funcionará sin ese “respaldo” de Estados Unidos.