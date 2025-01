Lo que debes saber sobre la próxima investidura de Nicolás Maduro en Venezuela

Se espera que Maduro comience un tercer mandato de seis años en medio de manifestaciones de sus seguidores, pero no está claro si alguien entre los millones que votaron por su principal adversario, Edmundo González, también protestará. González, quien afirmó haber ganado las elecciones del 28 de julio, dejó Venezuela para exiliarse en España en septiembre después de que un juez emitiera una orden de arresto en su contra.

Tomar posesión del cargo permitirá a Maduro consolidar un conjunto de políticas que permitieron al gobierno poner fin a las escaseces y la inflación descontrolada que dominaron la mayor parte de sus 11 años en el cargo. Sin embargo, esas medidas ya no cumplen con las promesas socialistas auto-proclamadas por él y su predecesor y continúan despojando a Venezuela de su democracia.

González ha dicho que tiene la intención de estar en Caracas el viernes, pero no ha explicado cómo piensa hacerlo ni cuáles son sus planes al llegar.

¿Por qué hay dudas sobre quién debería ser juramentado como presidente?

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, lleno de leales al partido gobernante, declaró a Maduro ganador horas después de cerradas las urnas . Sin embargo, a diferencia de elecciones presidenciales anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron recuentos detallados de votos, alegando que un hackeo del sitio web les impidió hacerlo.

¿La gente se manifestará a favor o en contra de Maduro?

El gobierno frecuentemente programa manifestaciones, especialmente cuando quiere mostrar fuerza en números, como el viernes. Maduro ha llamado a los venezolanos a salir a las calles ese día, pero no todos los que marchan con una camiseta progobierno lo apoyan. El gobierno a menudo coacciona a empleados públicos y beneficiarios de ayudas estatales para que participen en las manifestaciones.

Si la gente protestará contra Maduro el viernes aún está por verse, ya que la campaña de represión postelectoral del gobierno, que incluyó la detención de más de 2,000 personas, ha tenido un efecto disuasorio. Y aunque los partidarios de la oposición decidan manifestarse, no está claro quién los lideraría.

“Maduro no va a salir por su propia voluntad, debemos hacer que se vaya con la fuerza de una población que nunca se rinde”, dijo Machado en un video en redes sociales. “Salgan, griten, luchen. Es hora de mantenerse firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron. Que esto se acabó”.

Machado, quien ha estado escondida durante meses en un lugar no revelado para evitar ser arrestada, dijo a los partidarios que “estaré con” ellos el jueves.

¿Quién asistirá a la ceremonia de juramentación?

La oficina centralizada de información pública del gobierno no respondió de momento a una solicitud de The Associated Press para obtener una lista de los jefes de estado que han confirmado su asistencia.