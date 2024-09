Manifestantes irrumpen en el Senado de México durante debate sobre controversial reforma judicial

Algunos manifestantes ingresaron a la cámara del Senado con el fin de bloquear la votación después de que dijeron que los legisladores no estaban escuchando sus demandas.

“Decidieron traicionar a su nación y venderse por cualquier capital político que les ofrecieron, nos sentimos obligados a entrar al Senado”, dijo mientras ondeaba una bandera de México. “Nuestra intención no es violentar, no pretendemos lastimarlos. Pero pretendemos dejar establecido que la sociedad mexicana no va a permitir que nos lleven rumbo a una dictadura”.