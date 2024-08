El presidente de México asegura que no detendrá a Vladimir Putin si acude a la investidura de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , aseguró este jueves que su Gobierno no puede, y “no le corresponde” detener al mandatario ruso, Vladimir Putin , en caso de que acepte la invitación a la investidura de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre próximo.

“Nosotros no podemos hacer eso, no nos corresponde, nosotros estamos en contra de la guerra, estamos a favor de la paz”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción del gobernante mexicano ocurre luego de la polémica que generó la convocatoria general que hizo Sheinbaum a todas las naciones con las que México tiene relaciones diplomáticas, entre ellas Rusia , aunque no se sabe qué países han confirmado su asistencia.

“Ahora no hay relaciones con Ecuador, porque invadieron nuestra embajada, y no hay tampoco buenas relaciones con el Perú. Estamos hablando de los Gobiernos, pero no de los pueblos porque somos muy respetuosos de los pueblos hermanos de Ecuador y de Perú”, expuso.