México suspende relaciones diplomáticas con Ecuador tras operativo policial en su embajada en Quito

“Estoy atónito por la situación que se ha dado (...) Es la peor acción que he podido presenciar de un gobierno extranjero. Es totalmente inaceptable que hayan violado el estatus diplomático de la embajada”, dijo Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, a The Associated Press tras la irrupción de las autoridades ecuatorianas.