Muere en Inglaterra el hombre más anciano del mundo a los 112 años

“O vives mucho o vives poco, y no puedes hacer mucho al respecto” , dijo el contador jubilado y bisabuelo a los Guinness World Records cuando obtuvo el título en abril.

Sin embargo, si había algún secreto, mencionó que la moderación era clave para una vida saludable. Nunca fumó, raramente bebía y no seguía una dieta especial, aparte de comer pescado con papas fritas todos los viernes.

“Si bebes demasiado o comes demasiado o caminas demasiado — si haces demasiado de cualquier cosa — eventualmente sufrirás” , afirmó Tinniswood.

Guinness World Records no nombró a quién reemplazaría a Tinniswood como el nuevo poseedor del récord.

“No siento esa edad, no me emociono por ello”, dijo. “Probablemente por eso lo he alcanzado”.