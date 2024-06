Mueren cientos en “el haj” en Arabia Saudí debido al intenso calor

Arabia Saudí no ha comentado sobre el número de muertos en medio del calor durante la peregrinación islámica anual a La Meca, que se requiere una vez en la vida de todo musulmán . Tampoco mencionó ninguna causa de las muertes. Sin embargo, cientos de personas han formado filas frente al Complejo de Emergencia del vecindario de Al-Muaisem en La Meca, tratando de obtener información sobre sus familiares desaparecidos.

En una lista que circula en línea se indica que al menos 550 personas murieron durante “el haj”, de cinco días de duración. Un médico, que habló con The Associated Press con la condición de mantenerse en el anonimato para mencionar información no revelada al público por el gobierno, dijo que los nombres la lista parecían ser genuinos. Ese doctor y otro funcionario, que también hablo desde el anonimato, dijeron que, en su opinión, había al menos 600 cuerpos en las instalaciones.