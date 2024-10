Otra consecuencia de la emigración y la crisis en Cuba: el aumento de mascotas abandonadas

Todos habían sido abandonados por personas que emigraron o que ya no pudieron hacer frente a su manutención , un fenómeno que según los activistas se incrementó en la isla.

“Nos llaman por teléfono para que les acojamos sus mascotas ya que de repente van a emigrar y a último momento no tienen para dónde llevar el animal”, dijo a The Associated Press la técnica veterinaria Elizabeth Meade, fundadora de la agrupación Adopciones por Amor que se sostiene gracias a donaciones.