Primer santo millennial: peregrinos acuden a ciudad medieval para venerar a Carlo Acutis

Los peregrinos han acudido en masa a Asís, una ciudad medieval en la cima de una colina, para venerar no sólo a dos de los santos más célebres de la Iglesia católica —Francisco y Clara—, sino también al más reciente: Carlo Acutis, el primer santo millennial, quien será canonizado el 27 de abril.

“Veo aquí un volcán de gracia en erupción ... No puedo creer lo que veo”, indicó el reverendo Domenico Sorrentino. Cuando se convirtió en obispo hace dos décadas, la iglesia junto a su residencia, justo al lado de la calle principal, quedó “olvidada” por las multitudes que visitaban la monumental Basílica de San Francisco.

“Carlo no era un extraterrestre, era una persona normal. Pero si es iluminada por la luz de Cristo, una vida se vuelve extraordinaria”, dijo su mamá, Antonia Salzano Acutis, a The Associated Press. “Siempre rezamos a los santos, y al final, ¿qué hicieron los santos? Abrieron las puertas de sus vidas a Cristo”.