Primera marcha de orgullo gay de la era de Javier Milei reúne a miles en Buenos Aires

“Se notan los cambios, se nota que hay mucha homofobia, lo veo en el día a día, creo que en vez de avanzar retrocedimos con este tema”, explicó a The Associated Press Karol Castillo, estudiante que acude cada año acompañada de amigos y familia a esta cita con el orgullo.

Vestido de la reina María Antonieta que se hizo famosa por su frase “Si no tienen para comer pan que compren pasteles”, uno de los manifestantes, Mariano Compaired, reivindicaba que “este gobierno es igual de cínico” que la reina francesa. “Los que no tienen para comer que se mueran, esto no es un disfraz, es un outfit, esto es política, esto es revolución y mientras más nos quieran matar, más nos reproducimos, no se olviden que nos reproducimos de personas hetero”, señaló, sin perder el humor ni la ironía.