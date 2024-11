Qatar suspende sus esfuerzos de mediación en Gaza “mientras haya una negativa a negociar un acuerdo de buena fe”

No quedó claro de inmediato si el liderazgo restante de Hamás alojado en Qatar debe abandonar el país.

Qatar comunicó a Israel y a Hamás que no puede continuar mediando “mientras haya una negativa a negociar un acuerdo de buena fe” y “como consecuencia, la oficina política de Hamás ya no cumple su propósito” en Qatar, dijo una fuente diplomática informada sobre el asunto. Qatar informó a Hamás que tendrá que irse si no está listo para participar en negociaciones serias, agregó la fuente.